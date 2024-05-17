Часть Новой Каледонии вышла из-под контроля французских властей

"Будут прибывать подкрепления… чтобы контролировать районы, которые ускользнули от нас в последние дни и где контроль больше не гарантирован", – сказал Ле Фран. Число полицейских на острове вырастет с 1700 до 2700 к вечеру пятницы, 17 мая.

Акции протеста в Новой Каледонии начались в понедельник, 13 мая, в ответ на предложение французских депутатов внести поправки в конституцию, которые позволят голосовать на местных выборах всем, кто прожил в Новой Каледонии больше десяти лет. Противники поправок опасаются, что изменения ещё больше маргинализуют коренное население – канаков, составляющих около 40% населения Новой Каледонии, – и пойдут на пользу профранцузским политикам.