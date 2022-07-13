Часов Яр: в результате удара по дому в Донецкой области уже более 40 погибших

Удар по городу, где до войны жило немногим более 10 тыс. человек, был нанесен в субботу 9 июля. Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что российские ракеты полностью разрушили два подъезда пятиэтажного жилого дома, пострадала еще одна пятиэтажка.

Поступают разные сведения о том, каким именно оружием был нанесен этот удар. Вначале украинские чиновники предполагали, что речь шла о реактивной системе залпового огня "Ураган", однако позже они заявили, что по городу могли ударить ракетами "Искандер".

Вечером в субботу министерство обороны России заявило, что в районе Часова Яра "ударом высокоточного оружия ВКС России уничтожен ангар с американскими 155-мм гаубицами М777", а также якобы убиты до 30 украинских военных, "обстреливавших жилые кварталы Донецка".

Однако 10 июля российское военное ведомство уже утверждало, что в результате удара по Часову Яру уничтожен "пункт расположения 118-й бригады территориальной обороны ВСУ" и "более 300 националистов".

В течение понедельника спасатели продолжали разбирать завалы на месте удара, однако шансов найти выживших все меньше. Пока из-под обломков были спасены девять человек.

"Россияне снова ударили по многоэтажке с мирными людьми, — заявил в связи с ударом по Часову Яру глава офиса президента Украины Андрей Ермак. — Очередной теракт страны-террориста. РФ должна быть в списках государств-спонсоров терроризма".

"Жестокая правда"



В понедельник гибель людей в Часовом Яре также прокомментировало министерство обороны Великобритании.

"Министерство обороны России утверждает, что его силы "исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и не наносят удары по гражданской инфраструктуре", — говорится в твите британского оборонного ведомства.

Источник этой цитаты там не указан, но подобную фразу неоднократно произносил, например, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, обычно в контексте предупреждений о подготовке "провокаций" со стороны Украины.

"Удар по Часову Яру, унесший 34+ жизней невинных людей, показывает жестокую правду, скрывающуюся за этой кампанией лжи", — написало министерство обороны Великобритании (на тот момент число подтвержденных жертв удара было именно таким).

В воскресенье в пророссийских телеграм-каналах писали, что под российский обстрел попал не жилой дом, а казарма вооруженных сил Украины. В качестве доказательства авторы обращали внимания на фотографию мужчины на носилках, которого выносят их руин дома — на нем темно-зеленая (возможно, камуфляжная) футболка.

Однако на многочисленных снимках корреспондентов информационных агентств видно разрушенное пятиэтажное здание с балконами.

Украинские СМИ публикуют кадры, где местные жители рассказывают об обстреле. В подъездах, которые остались целы, взрывной волной выбило стекла и перевернуло мебель. Люди рассказали, что дом обстреляли около девяти вечера по местному времени.

Армия РФ постоянно обстреливает украинские города, но удар по Часову Яру стал одним из самых масштабных по числу погибших мирных жителей.

Самым кровавым за время войны был удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске в апреле, когда погибли около 60 человек, в том числе немало детей.

Ракета разорвалась около вокзала в момент, когда многие семьи намеревались эвакуироваться в центральные и западные области Украины.

Россия обвинила в ударе ВСУ, утверждая, что у нее нет на вооружении ракет "Точка У", которыми был нанесен удар.

Однако независимые журналисты нашли множество свидетельств, что армия РФ все еще пользуется такими ракетами, они также фигурируют в видеороликах с российской военной техникой, которые публиковались в течение войны.