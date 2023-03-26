"Час Земли": по всему миру вновь выключили свет

Во многих странах мира в субботу, 25 марта, прошла ежегодная акция Всемирного фонда дикой природы (WWF) "Час Земли", во время которой люди в течение часа с 20.30 по местному времени перестают пользоваться электричеством, а на зданиях и достопримечательностях отключают подсветку.

По данным WWF, в 17-м по счету "Часе Земли" приняли участие более 100 стран. Так, уже традиционно была отключена подсветка радиобашни Sky Tower в новозеландском Окленде, Колизея в Риме, оперного театра и моста Харбор-Бридж в Сиднее, огни небоскребов Petronas Towers в Куала-Лумпуре и освещение многих других известных строений по всему миру. Организаторы акции отмечают, что главной целью отключения света является не экономия энергии сама по себе, а привлечение внимания людей к проблемам охраны окружающей среды.

В Берлине в рамках акции отключили подсветку Бранденбургских ворот, а всего, по данным WWF, для участия в "Часе Земли" зарегистрировались 575 городов Германии. Однако, отмечает агентство dpa, подсветка некоторых достопримечательностей в немецких городах была отключена в этот вечер без привязки к акции - Германия прибегает к подобным мерам с осени 2022 года ввиду энергетического кризиса, возникшего после начала военного вторжения РФ в Украину и ограничения поставок газа из РФ.

Кремль отказался от "Часа Земли" из-за статуса "иноагента" у WWF

Россия в 2023 году впервые официально отказалась от участия в "Часе Земли". Ранее в рамках акции, проводимой в РФ с 2009 года, на час отключалась часть подсветки Кремля, но за несколько дней до очередного мероприятия пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в 2023 году этого не произойдет, так как WWF 10 марта был признан властями России "иностранным агентом".

В то же время в Казани вечером 25 марта на час отключили подсветку ряда административных зданий и жилых комплексов, а также городского ЗАГСа, известного в том числе и как достопримечательность "Чаша". Как указывали городские власти, это произошло в рамках акции "Помочь планете", организованной российскими экологами, однако время и условия проведения этой акции ничем не отличались от мероприятия WWF.

В Украине электрики попросили отказаться от "Часа Земли" из-за нагрузки на сети

Украинская НЭК "Укрэнерго" ранее призвала граждан не отключать электричество во время "Часа Земли". В компании это объяснили нагрузками на сети, которые могут возникнуть при массовом отключении и включении света. "Это плохо даже в мирное время, а сейчас украинские электростанции, как и сети, получили значительные повреждения от ударов России", - отметила в своем обращении "Укрэнерго.

Вместо разового выключения света на 60 минут компания попросила ежедневно экономно использовать электричество и переносить работу мощной бытовой техники на ночные часы, так как это будет "вкладом в сохранение природы и надежность работы энергосистемы".