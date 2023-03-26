"Час Земли": по всему миру вновь выключили свет

Во многих странах мира в субботу, 25 марта, прошла ежегодная акция Всемирного фонда дикой природы (WWF) "Час Земли", во время которой люди в течение часа с 20.30 по местному времени перестают пользоваться электричеством, а на зданиях и достопримечательностях отключают подсветку.
По данным WWF, в 17-м по счету "Часе Земли" приняли участие более 100 стран. Так, уже традиционно была отключена подсветка радиобашни Sky Tower в новозеландском Окленде, Колизея в Риме, оперного театра и моста Харбор-Бридж в Сиднее, огни небоскребов Petronas Towers в Куала-Лумпуре и освещение многих других известных строений по всему миру. Организаторы акции отмечают, что главной целью отключения света является не экономия энергии сама по себе, а привлечение внимания людей к проблемам охраны окружающей среды.
В Берлине в рамках акции отключили подсветку Бранденбургских ворот, а всего, по данным WWF, для участия в "Часе Земли" зарегистрировались 575 городов Германии. Однако, отмечает агентство dpa, подсветка некоторых достопримечательностей в немецких городах была отключена в этот вечер без привязки к акции - Германия прибегает к подобным мерам с осени 2022 года ввиду энергетического кризиса, возникшего после начала военного вторжения РФ в Украину и ограничения поставок газа из РФ.
Кремль отказался от "Часа Земли" из-за статуса "иноагента" у WWF
Россия в 2023 году впервые официально отказалась от участия в "Часе Земли". Ранее в рамках акции, проводимой в РФ с 2009 года, на час отключалась часть подсветки Кремля, но за несколько дней до очередного мероприятия пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в 2023 году этого не произойдет, так как WWF 10 марта был признан властями России "иностранным агентом".
В то же время в Казани вечером 25 марта на час отключили подсветку ряда административных зданий и жилых комплексов, а также городского ЗАГСа, известного в том числе и как достопримечательность "Чаша". Как указывали городские власти, это произошло в рамках акции "Помочь планете", организованной российскими экологами, однако время и условия проведения этой акции ничем не отличались от мероприятия WWF.
В Украине электрики попросили отказаться от "Часа Земли" из-за нагрузки на сети
Украинская НЭК "Укрэнерго" ранее призвала граждан не отключать электричество во время "Часа Земли". В компании это объяснили нагрузками на сети, которые могут возникнуть при массовом отключении и включении света. "Это плохо даже в мирное время, а сейчас украинские электростанции, как и сети, получили значительные повреждения от ударов России", - отметила в своем обращении "Укрэнерго.
Вместо разового выключения света на 60 минут компания попросила ежедневно экономно использовать электричество и переносить работу мощной бытовой техники на ночные часы, так как это будет "вкладом в сохранение природы и надежность работы энергосистемы".
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Прогноз: если принять необходимые решения, в 2050 году в Литве может быть 3 млн. жителей
По данным Литовского центра социальных исследований, в...
Литовцы не спешат отказываться от подорожавшего в кафе кофе
Чашка кофе в кафе стоит несколько евро. Любители кофе...
Россияне и белорусы привозят в Литву гривны: как вернуть их украинцам?
В последнее время граждане России и Беларуси все чаще...
Перед уплатой налогов – лавина просьб и проверок: ситуацию называют странной
Каждый раз, когда надо декларировать доходы и платить...
Литва перешла на летнее время: а вы перевели стрелки часов?
В ночь на воскресенье, в 3 ч., Литва перевела стрелки...