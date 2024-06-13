Час расплаты. Что сделает "Большая семерка" стран Запада с замороженными российскими активами?

Президент США Джо Байден и лидеры Германии, Франции, Италии Японии, Канады и Великобритании при участии руководства Евросоюза в четверг и пятницу обсудят, среди прочего, новые санкции против России и решат, что делать с российскими активами.

Если решение и будет принято, то скорее о том, как использовать проценты от размещения золотовалютных резервов России на счетах в Европе — а это несколько миллиардов долларов в год. И как сделать так, чтобы будущие проценты Украина получила уже сейчас, еще до того, как Белый дом в январе следующего года потенциально окажется резиденцией Дональда Трампа — противника помощи Украине.