На прошлой неделе нефть подорожала на 20%, а с открытием бирж в понедельник подскочила еще почти на столько же до $140 за баррель сорта Brent. Это всего на пригоршню долларов меньше исторического рекорда, установленного в предкризисном июле 2008 года. Через пару часов торгов цена вернулась примерно на уровень 125 долларов, что все равно на 7% больше, чем в пятницу.

Цены растут в связи с тем, что Запад стал активнее обсуждать эмбарго на российскую нефть.

Россия — третий после Саудовской Аравии и США крупнейший производитель нефти в мире. Она добывает около 11 млн баррелей в день и экспортирует примерно 5 млн из них, плюс еще 2 млн баррелей нефтепродуктов. Примерно половина уходит в Азию.

Инициатором обсуждения эмбарго выступают США, однако они покупают немного, а вот Европа серьезно зависит от российской нефти и нефтепродуктов. Она пока не заикается о блокаде.

Нефть основного российского сорта Urals дорожает не так быстро, как индикативные мировые сорта, потому что покупатели сторонятся ее после вторжения России в Украину.

Война подняла цены на все сырье: на прошлой неделе никель подорожал на 19%, алюминий на 15%, цинк на 12%, а медь — на 8%.

Начавшаяся новая неделя обещает очередные рекорды. В понедельник утром никель прибавил еще 10%, а цены на алюминий впервые пробили 4 тысячи долларов за тонну. Россия производит 6% всего алюминия в мире, примерно 7% никеля и 3,5% меди.