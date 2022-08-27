Цены на газ в Европе взлетели до рекордного уровня

Опасения в Европе по поводу полного прекращения поставок природного газа из России привели к новому резкому скачку цен на голубое топливо. Цена европейских фьючерсов на поставки газа в сентябре в пятницу, 26 августа, увеличилась сразу на девять процентных пунктов до рекордных 340 евро за мегаватт-час.

Ранее "Газпром" объявил о приостановке поставок природного газа по трубопроводу "Северный поток" с 31 августа на три дня из-за ремонтных работ. Это лишь усилило страхи по поводу перспективы полного прекращения поставок российского газа в Европу.

Цены останутся высокими на много лет

Между тем глава Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер (Marcel Fratzscher) призвал готовиться к длительному сохранения высоких цен на природный газ. "Цены на энергию уже никогда не вернутся на довоенный уровень", - сказал он в интервью радиостанции SWR.

По мнению Фрацшера, цены на энергоносители из-за войны России в Украине будут оставаться на высоком уровне на протяжении пяти-семи лет, поэтому людям следует настраиваться на снижение уровня жизни.