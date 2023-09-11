Цены на газ в Европе превысили отметку в 400 долларов за тысячу кубометров

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, сообщает enkorr.
Октябрьские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги на уровне 410,1 долл. (+7,4%) за тыс. куб. м. (+7,4%).
По состоянию на 9:10 по Киеву их стоимость составляла 403,8 долл. за тыс. куб. м. (+5,8%).
Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 381,8 долл. за тыс. куб.
В пятницу работники заводов сжижения газа компании Chevron в Австралии начали забастовку. Биржевые цены на газ в Европе в тот день выросли по итогам дня почти на 6%.