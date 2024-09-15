Центральная Европа борется с катастрофическими наводнениями

В Чехии из-за наводнения в некоторых районах была объявлена эвакуация. Около 51 тысячи домохозяйств на севере страны затронули перебои с электроэнергией, сообщает чешская энергетическая компания CEZ.

Шторм „Борис“ привел к жертвам и в Румынии. В субботу власти сообщили, что четыре человека погибли во время наводнения в юго-восточном регионе Галац.

Один человек погиб в результате наводнения в Польше, заявил премьер-министр Дональд Туск в воскресенье.

В Австрии в ходе операции по спасению граждан от наводнения погиб один пожарный, пишет Reuters. Окружающая Вену территория была объявлена зоной бедствия, местные власти говорят о „беспрецедентной экстремальной ситуации“.

В городе Глухолазы на юго-западе Польши власти заявили, что река вышла из берегов и затапливает улицы. В воскресенье они призвали жителей эвакуироваться в более высокие места.

Из-за изменения климата экстремальные осадки становятся все более вероятными в Европе — как и во многих других частях мира. Более теплая атмосфера может удерживать больше влаги, что приводит к более сильным дождям.

„Мы снова сталкиваемся с последствиями изменения климата, которые все больше сказываются на европейском континенте — с драматическими последствиями“, — заявил в субботу президент Румынии Клаус Йоханнис.

Жительница города Зофия Овсяка рассказала, что все в городе напуганы и „нет никакой надежды на то, что дождь прекратится“.

В Кракове, втором по величине городе Польши, власти предложили жителям мешки с песком для защиты от наводнения.

Выступая в городе Клодзко недалеко от границы с Чехией, одном из наиболее пострадавших от наводнения, премьер Туск сказал, что более полутора тысяч человек в этом районе уже были эвакуированы.

Он призвал других жителей сотрудничать с аварийно-спасательными службами, когда те обращаются к ним с просьбой покинуть свои дома. В этом районе 17 тысяч человек остались без электричества, сказал Туск, где-то отсутствует сигнал мобильной связи и интернет.