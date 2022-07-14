Центр Винницы обстреляли ракетами. Погибли 17 человек, среди них - двое детей

По состоянию на 13:36 14 июля, по меньшей мере 17 человек погибли и еще более 50 человек пострадали в результате ракетного удара по городу Винница в центральной Украине. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины. Среди погибших есть двое детей, заявил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко и офис генпрокурора.
По данным полиции Украины, три российских ракеты попали в здание с офисными помещениями. Кроме того, от ракетных ударов пострадали Дом офицеров и расположенные рядом жилые дома. Утверждается, что удар также задел больницу. "Страна.ua" пишет, что удар нанесли по району, где расположен Дом офицеров, дом быта "Юбилейный" и памятник ВВС Украины. Глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов сообщил, что еще четыре ракеты над Винницкой областью сбили ПВО.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал случившееся в Виннице терактом. "Каждый день Россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам. Где нет ничего военного. Что это, если не открытый террористический акт?" — заявил Зеленский.
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