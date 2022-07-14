Центр Винницы обстреляли ракетами. 21 погибший, среди них - трое детей

По состоянию на 16:56 14 июля, по меньшей мере 21 человек погиб и еще более 50 пострадали в результате ракетного удара по городу Винница в центральной Украине. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины. Среди погибших есть трое детей, заявил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко и офис генпрокурора.

По данным полиции Украины, три российских ракеты попали в здание с офисными помещениями. Кроме того, от ракетных ударов пострадали Дом офицеров и расположенные рядом жилые дома. Утверждается, что удар также задел больницу. "Страна.ua" пишет, что удар нанесли по району, где расположен Дом офицеров, дом быта "Юбилейный" и памятник ВВС Украины. Глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов сообщил, что еще четыре ракеты над Винницкой областью сбили ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал случившееся в Виннице терактом. "Каждый день Россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам. Где нет ничего военного. Что это, если не открытый террористический акт?" — заявил Зеленский.