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Российские войска днем 21 февраля обстреляли Херсон. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
Центр Херсона попал под обстрел. Есть погибшие и раненые
© Soc. tinklų nuotr.

По данным Прокудина, в городе были слышны не менее 20 взрывов. Он предположил, что обстрелы ведутся из установок "Град".

Как сообщает местное издание "Мост" со ссылкой на очевидцев, один из снарядов попал в остановку общественного транспорта в центре города, где в это время находились люди. Есть погибшие и раненые, их число пока неизвестно.

По предварительным данным властей города, погибли не менее шести человек.

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После начала обстрелов в городе начались перебои с интернетом. По предварительной информации, это произошло из-за повреждения кабеля.

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