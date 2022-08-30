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В результате обстрела центральных районов Харькова погибли пять человек, еще семеро получили ранения. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
Центр Харькова попал под обстрел. Погибли пять человек
© Reuters / Scanpix

В свою очередь глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил о четверых погибших и девяти пострадавших в Харькове. Он предупредил о возможности новых обстрелов города и призвал местных жителей оставаться в укрытиях.

По словам Терехова, город обстреляли из артиллерии. По предварительным данным, всего было зафиксировано восемь ударов, в том числе по местам отдыха харьковчан. После обстрела в одном из жилых домов в центре Харькова начался пожар. На месте ударов работают экстренные службы.

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Синегубов обвинил в обстреле Харькова российских военных. В Минобороны РФ эту информацию пока не комментировали.

Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.

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