"Мы не будем платить в рублях. Здесь мы едины со всеми другими странами Евросоюза", — заявила в среду, 30 марта, министр обороны Австрии Клаудиа Теннер в интервью телеканалу PULS 4.

В тот же день состоялся телефонный разговор между канцлером Германии Олафом Шольцем и российским президентом по вопросу оплаты за газ. Содержание беседы кратко изложил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебестрайт.

По его словам, Путин сказал Шольцу, что для европейских партнеров ничего не изменится: платежи по-прежнему будут проводиться в евро и поступать в Газпромбанк, который не находится под санкциями, а затем конвертироваться в рубли.

"Шольц не согласился на эту процедуру в разговоре, но попросил письменную информацию, чтобы лучше в ней разобраться", — сообщил Хебестрайт.

Германия и Австрия запустили в работу планы действий в режиме чрезвычайной ситуации из-за возможных перебоев с поставками. Германия призвала потребителей и компании сократить потребление газа в ожидании возможного дефицита. Власти Австрии заявили, что ужесточают контроль за рынком газа.

"Франция против расчетов в рублях", — заявил накануне президент Франции Эммнуэль Макрон. 29 марта он в девятый раз с начала войны поговорил с Владимиром Путиным по телефону.

В день телефонного разговора Макрона и Путина прошло заседание "Большой семерки". На нем страны Запада тоже решили не платить в рублях за газ. "Поставки должны выполняться с использованием долларов или евро", — сообщил пресс-секретарь Еврокомиссии Эрик Мамер.

Против ранее выступали и министры стран Восточной Европы. "Я не думаю, что кто-то в Европе знает, как выглядят рубли", — цитирует Рейтер премьер-министра Словении Янеза Яншу.

Растянутый во времени процесс



23 марта Владимир Путин заявил, что оплата поставок российского газа на экспорт в "недружественные стран" переводится в рубли. Россия включила в этот список 48 стран — в основном это страны Запада, которые ввели санкции.

В четверг, 31 марта, центральный банк и правительство России должны представить план того, как эти расчеты будут проводиться, а европейцы смогут покупать рубли.

После реакции европейцев пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет поставлять газ бесплатно в случае отказа от оплаты в рублях.

Позже Кремль уточнил, что переход на оплату в рублях — это растянутый во времени процесс и он не запустится 31 марта.

В среду агентства Блумберг и Рейтер сообщили, что в офисы "Газпрома" в Германии пришли с обысками представители антимонопольного регулятора Евросоюза. Издания написали, что обыски связаны расследованием в отношении поставок газа. Регулятор проверяет роль "Газпрома" в росте цен на газ в Европе до рекордных значений.

Еще осенью цены на газ достигли исторических максимумов. В Европе жаловались на то, что "Газпром" поставляет недостаточно газа. В российской компании отвечали, что это не так.

Можно ли отказаться?



Многие европейские компании говорят о том, что в действующих контрактах не предусмотрен переход на платежи в рублях или отказ от поставок, на чем настаивает российская сторона.

"Контракт с "Газпромом" не предусматривает какого-либо изменения валюты, в которой осуществляются платежи, заявил глава польской государственной нефтегазовой компании PGNiG Павел Маевский агентству PAP Biznes.

Литовская компания Ignitis grupe готова отказаться от российского газа, сообщил агентству BNS ее представитель Артурас Кетлерюс.

"Заявление о платежах в рублях является нарушением контрактов", — говорил глава министерства экономики и климата, вице-канцлер Германии Роберт Хабек.

Конкретные условия контрактов для разных стран могут отличаться. Обычно они не оказываются в публичном доступе.

Но есть и другой фактор: многие страны Европы сильно зависимы от поставок российского газа. У ЕС есть долгосрочный план снижения этой зависимости, который они обещали ускорить на фоне войны с Украиной — к концу года европейцы планируют снизить потребление российского газа на две трети.

Российские аналитики, опрошенные Би-би-си, считают, что как раз сейчас Европа может на какой-то срок остаться без российского газа.

Президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов напоминает, что 1 апреля заканчивается отопительный сезон, и спрос на газ снижается. Летом обычно происходит закачка газа в подземные хранилища — это, по сути, европейские резервы газа на случай перебоев во время холодного сезона. Салихов опасается, что в этом году хранилища могут не наполниться.

В зимнее время Европа не сможет обеспечить теплоснабжение без российского газа, считает он. Салихов считает, что план по сокращению потребления газа к концу года плохо реализуем.

Инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов считает, что европейские компании в итоге могут согласиться на частичную оплату рублями. При этом Россия может на довольно длительный срок сдвинуть переходный период — вплоть до нескольких месяцев, полагает Суверов.

Варианты оплаты российского газа рублями найти можно, считают эксперты. Один из них — покупка рублей на Московской бирже, которая не находится под санкциями. Сделки с Банком России могут быть проблематичными из-за наложенных на него ограничений, рассказывает Суверов.

На прошлой неделе после заявления Путина рубль на бирже начал дорожать. Аналитики объясняли, что игроки рынка теперь ждут притока валюты, так как европейцы будут вынуждены покупать рубли, чтобы оплатить газ.

"Для Европы отказ от российского газа означает резкий взлет цен. А "Газпром" может потерять до половины прибыли", — говорит Суверов. Это значит, что снизятся налоговые поступления в бюджет, что приведет к снижению инвестиционных программ "Газпрома", и это отразится на российской экономике в целом.

"Цена полного отказа от российского газа будет высока как для Европы, так и для "Газпрома", — делает вывод эксперт.