ЦАХАЛ заявил об ударах по более чем 300 объектам ХАМАС в секторе Газа

 
bbcrussian.com
ФОТО: EPA - ELTA

За минувшие сутки ЦАХАЛ нанес удары по более 320 военным объектам в секторе Газа, говорится в утреннем заявлении Армии обороны Израиля.

Согласно заявлению, целями были «террористическая инфраструктура и военные объекты», в том числе туннели, в которых находились «террористы ХАМАС», а также «десятки оперативных командных центров», в некоторых из которых скрывались боевики ХАМАС и «Исламского джихада» (запрещен в России), и наблюдательные пункты.

«Кроме того, ЦАХАЛ нанес удары по целям, которые представляли угрозу для сил в районе сектора Газа, готовящихся к наземным операциям, включая десятки пусковых установок минометов и противотанковых ракет», — сказано в пресс-релизе.

Ранее ХАМАС и палестинские СМИ сообщали о взрывах вблизи нескольких больниц в секторе Газа. Независимого подтверждения на данный момент нет, о пострадавших ничего не известно.

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