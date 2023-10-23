ЦАХАЛ заявил об ударах по более чем 300 объектам ХАМАС в секторе Газа

Согласно заявлению, целями были «террористическая инфраструктура и военные объекты», в том числе туннели, в которых находились «террористы ХАМАС», а также «десятки оперативных командных центров», в некоторых из которых скрывались боевики ХАМАС и «Исламского джихада» (запрещен в России), и наблюдательные пункты.

«Кроме того, ЦАХАЛ нанес удары по целям, которые представляли угрозу для сил в районе сектора Газа, готовящихся к наземным операциям, включая десятки пусковых установок минометов и противотанковых ракет», — сказано в пресс-релизе.