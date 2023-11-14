ЦАХАЛ заявил о контроле над правительственными зданиями Газы

 
Deutsche Welle
ФОТО: Izraelio gynybos pajėgų nuotr.
Под контроль в городе Газа взяты здания парламента, полиции и инженерного факультета, на котором разрабатывалось и производилось оружие, указали израильские военные.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что установила контроль над несколькими правительственными зданиями в городе Газа, которыми до сих пор пользовалась управлявшая сектором террористическая группировка ХАМАС.

В их число входят здания парламента и полиции, сообщили во вторник, 14 ноября, израильские военные. Кроме того, израильская армия взяла под контроль инженерный факультет, служивший ХАМАС "институтом по производству и разработке оружия", указывается далее.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Deutsche Welle
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии