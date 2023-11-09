ЦАХАЛ захватил опорный пункт ХАМАС в Джабалии

 
bbcrussian.com
Hamas ir Izraelio karas
Hamas ir Izraelio karas
ФОТО: Zuma Press / Scanpix

Армия обороны Израиля сообщила в сети X (бывшем твиттере), что после 10 часов боев им удалось захватить опорный пункт ХАМАС, известный как аванпост 17, в западной части Джабалии в секторе Газа.

Как сообщает ЦАХАЛ, в ходе 10 часов боев израильская пехота сражалась с боевиками, обнаружила подземные туннели, в том числе и спуск в один из них недалеко от детского сада.

Палестинское информационное агентство Wafa сообщило со своей стороны, что израильские самолеты разбомбили и разрушили дом в лагере беженцев Джабалия, в котором люди оказались запертыми под обломками.

Би-би-си не может проверить эти сообщения. Ранее израильские военные заявили, что продвинулись вглубь города Газа, и что ХАМАС потерял контроль над северной частью сектора Газа.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
bbcrussian.com
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии