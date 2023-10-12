ЦАХАЛ: в результате атаки ХАМАС убиты 222 израильских военнослужащих, 97 похищены

Министерство здравоохранения Израиля опубликовало свежие данные по раненым израильтянам: 423 человека остаются в больницах, 111 из них находятся в тяжелом состоянии. По последним подсчетам, общее число убитых в ходе атаки ХАМАС израильтян превысило 1300 человек, сообщает Times of Israel. Ранения получили более 3300 человек. Количество заложников, увезенных террористами в сектор Газа, оценивается примерно в 200 человек.