ЦАХАЛ: в результате атаки ХАМАС убиты 222 израильских военнослужащих, 97 похищены

 
The Insider
Karas Izraelyje
Karas Izraelyje
ФОТО: AP / Scanpix

В результате атаки ХАМАС израильской территории были убиты 222 военнослужащих Армии обороны Израиля, еще 97 похищены боевиками. Как пишет Haaretz, такие данные обнародовал ЦАХАЛ 12 октября. Семьи всех погибших и похищенных военных уведомлены.

Министерство здравоохранения Израиля опубликовало свежие данные по раненым израильтянам: 423 человека остаются в больницах, 111 из них находятся в тяжелом состоянии. По последним подсчетам, общее число убитых в ходе атаки ХАМАС израильтян превысило 1300 человек, сообщает Times of Israel. Ранения получили более 3300 человек. Количество заложников, увезенных террористами в сектор Газа, оценивается примерно в 200 человек.

В результате бомбежек, которые Израиль начал в ответ на вторжение ХАМАС, в секторе Газа погибли не менее 1200 человек, более 5600 жителей получили ранения. Об этом сообщает «Аль-Джазира» со ссылкой на местное министерство здравоохранения.

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