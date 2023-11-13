ЦАХАЛ уничтожил отряд боевиков, открывших по ним огонь из больницы в Газе

 
bbcrussian.com
Hamas ir Izraelio karas
Hamas ir Izraelio karas
ФОТО: Zuma Press / Scanpix
Израильские солдаты уничтожили отряд из 21 боевика, открывших по ним огонь от входа в больницу «Аль-Кудс» в городе Газа.

По данным ЦАХАЛ, группа боевиков находилась в толпе гражданских лиц у входа в больницу и открыла по военнослужащим огонь из РПГ и стрелкового оружия. Солдаты ответили огнем из стрелкового оружия и артиллерии.

По данным ЦАХАЛ, никто из военнослужащих не пострадал, но один танк был поврежден выстрелом из гранатомета.

По словам представителей ЦАХАЛ, в ходе перестрелки военные заметили, как гражданские лица покидают больницу, а из соседних зданий выходят другие боевики и прячутся среди них.

После обстрела военнослужащих из гранатомета боевики скрылись в больнице.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
bbcrussian.com
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии