ЦАХАЛ сообщает о крупных перестрелках с боевиками на местности в Газе

По словам Питера Лернера, ЦАХАЛ планомерно уничтожает боевиков «шаг за шагом, удар за ударом». План заключается в том, чтобы вступать в бой с хамасовцами и уничтожать их инфраструктуру, добавил он.

Лернер также обвинил группировку в том, что та нарочно ведет огонь из мечетей и жилых зданий.

Ранее представители боевого крыла ХАМАС «бригады Аль-Кассам» объявили, что обстреляли из засады три израильских боевых машины противотанковыми ракетами на севере Газы, а кроме того, открыли минометный огонь по израильским солдатам рядом с погранпереходом Керем в южной части сектора.