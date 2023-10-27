ЦАХАЛ провел второй рейд на территорию сектора Газа

Армия Израиля, которая накануне провела первый танковый рейд в Газу, этой ночью вновь ввела на территорию сектора пехоту, бронетехнику и инженерные войска. С воздуха их поддерживали беспилотники и истребители. ЦАХАЛ также утверждает, что в ходе ракетного удара удалось убить одного из командиров ХАМАС Хасана аль-Абдаллу, который руководил обстрелами Израиля из города Хан-Юнис.
"Думаю, самым удивительным было количество оружия, которое они ввезли в Израиль. Они думали, что все еще могут использовать самодельные бомбы и эти ракеты. Конечно, ЦАХАЛ не позволил им выполнить миссию", — говорит специалист по разборке оружия майор Г.
ЦАХАЛ также обвинил ХАМАС в использовании вооружений из Северной Кореи и Ирана. По данным израильских военных, речь идет примерно о 20% оружия боевиков. Оставшиеся 80% — сделаны на территории сектора Газа.
В ночь на пятницу небо над Иерусалимом осветилось 224 прожекторами — по числу заложников, которых ХАМАС, по утверждениям боевиков, удерживает в секторе Газа. На акции под названием "Лучи надежды" также были показаны фотографии пленных израильтян и названы их имена.
Тем временем прошедшей ночью одна из ракет упала в египетском курортном городе Таба, расположенном на берегу Красного моря недалеко от Эйлата. Шесть человек получили ранения. Был ли удар случайным или целенаправленным, а также какой из сторон конфликта принадлежала ракета — пока не ясно.