ЦАХАЛ объявил четырехчасовую "тактическую паузу" в военной операции

По словам представителей армии, перерыв в боевых действиях преследует «гуманитарные цели» и продлится с 10 до 14 часов по местному времени.
Сегодняшняя пауза будет действовать в районах Аль-Дарадж и Аль-Туффах на севере Газы.
В это время гражданскому населению рекомендовано перемещаться на юг Газы по маршруту Салах аль-Дин — главной дороге, соединяющей север и юг палестинского анклава.
В понедельник в тот же период была объявлена четырёхчасовая пауза, но она распространялась на район города Рафах.
Израиль заявляет, что ХАМАС открывает огонь по маршрутам эвакуации, чтобы помешать бегству мирных граждан (боевики это отрицают), и призывает жителей, «оказавшихся заблокированными для эвакуации», связаться с ЦАХАЛом по специально выделенному номеру.