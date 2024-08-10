ЦАХАЛ нанес удар по командному центру ХАМАС в здании школы

ВВС Израиля нанесли „точечный удар по командно-контрольному центру ХАМАС“, находящемуся в здании школы Аль-Табаин неподалеку от мечети в Дарадж-Туффа в Газе, сообщил официальный Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу, 10 августа.

Командный пункт был обнаружен, а атака скоординирована вместе с разведслужбами США и Израиля, подчеркивается в сообщении. „Командный центр служил укрытием для террористов и командиров ХАМАС, из которого планировались и осуществлялись различные атаки“, - сообщили в ЦАХАЛ.

При этом находящаяся рядом со зданием школы мечеть служит убежищем для жителей города Газа, указали в израильской армии. „Перед ударом были предприняты многочисленные шаги для снижения риска причинения вреда гражданским лицам, включая использование точных боеприпасов, воздушное наблюдение и разведывательную информацию“, - подчеркнули в ЦАХАЛ, добавив, что „ХАМАС систематически нарушает международное право и действует из гражданских убежищ, жестоко используя гражданское население и учреждения в качестве живого щита для своей террористической деятельности“.