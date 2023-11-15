ЦАХАЛ начал операцию против ХАМАС в больнице "Аль-Шифа"

 
Deutsche Welle
Izraelio pajėgos
Izraelio pajėgos
ФОТО: Sipa / Scanpix
Армия обороны Израиля призвала сдаться всех боевиков ХАМАС, находящихся в крупнейшей больнице сектора Газа. Работа госпиталя ранее была прервана из-за боев.

Израильские военные заявили, что начали операцию против боевиков радикального исламистского движения ХАМАС в больнице "Аль-Шифа" в секторе Газа. "На основе разведывательной информации и оперативной необходимости Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит точечную и целенаправленную операцию против ХАМАС в определенном районе больницы "Аль-Шифа", - сообщили израильские военные в среду, 15 ноября.

"Среди сил ЦАХАЛ (участвующих в операции. - Ред.) есть медицинские работники и люди, владеющие арабским языком, которые прошли специальную подготовку, чтобы подготовиться к этой сложной и деликатной обстановке, с намерением не причинить вреда гражданскому населению, которое ХАМАС использует в качестве "живого щита", - указали израильские военные. Армия призвала всех боевиков, находящихся в клинике, сдаться. ЦАХАЛ 14 ноября предупредил "соответствующие власти в Газе", что все военные действия на территории крупнейшей в секторе больницы должны прекратиться в течение 12 часов, однако этого не произошло, добавили военные.

В свою очередь, контролируемое ХАМАС управление здравоохранения сектора Газа возложило на ЦАХАЛ полную ответственность за жизнь медицинского персонала, пациентов и перемещенных лиц в клинике.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Deutsche Welle
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии