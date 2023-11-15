ЦАХАЛ начал операцию против ХАМАС в больнице "Аль-Шифа"

Израильские военные заявили, что начали операцию против боевиков радикального исламистского движения ХАМАС в больнице "Аль-Шифа" в секторе Газа. "На основе разведывательной информации и оперативной необходимости Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит точечную и целенаправленную операцию против ХАМАС в определенном районе больницы "Аль-Шифа", - сообщили израильские военные в среду, 15 ноября.

"Среди сил ЦАХАЛ (участвующих в операции. - Ред.) есть медицинские работники и люди, владеющие арабским языком, которые прошли специальную подготовку, чтобы подготовиться к этой сложной и деликатной обстановке, с намерением не причинить вреда гражданскому населению, которое ХАМАС использует в качестве "живого щита", - указали израильские военные. Армия призвала всех боевиков, находящихся в клинике, сдаться. ЦАХАЛ 14 ноября предупредил "соответствующие власти в Газе", что все военные действия на территории крупнейшей в секторе больницы должны прекратиться в течение 12 часов, однако этого не произошло, добавили военные.