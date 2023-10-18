ЦАХАЛ: "Исламский джихад" выпустил 10 ракет перед взрывом в больнице

«Мы немедленно провели проверку со всеми соответствующими подразделениями», — сказал журналистам представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари.

По его утверждению, во вторник в 18:15 по местному времени — перед взрывом в больнице — ХАМАС выпустил ракеты по Израилю. В 18:59 уже «Исламский джихад» (запрещен в России) выпустил с близлежащего кладбища залп из примерно 10 ракет.

В то же время поступили сообщения о взрыве в больнице города Газа, подчеркнул представитель ЦАХАЛ.

Сделанные ранее заявления о причастности к удару по больницы «Исламский джихад» ранее назвал ложью.

Хагари также утверждает, что и ХАМАС знает, что взрыв был вызван осечкой ракеты «Исламского джихада», но начал «глобальную кампанию в СМИ», чтобы обвинить Израиль.

«Они дошли до того, что преувеличили число жертв, — сказал представитель ЦАХАЛ. — Они точно поняли, что больницу повредила ракета, выпущенная боевиками „Исламского джихада“».