C 1 октября в латвийских водах запрещен вылов лосося и морской форели

В период запрета экологические инспекторы экологической службы будут осуществлять усиленный контроль в реках, где нерестится лосось и форель. Им будут помогать Земессардзе, Пограничная службая, самоуправления и общественные экологические инспекторы. Вдоль рек будут проводиться круглосуточные рейды и осуществляться мониторинг, чтобы не нарушался нерест лосося и морской форели.

Время нереста является особенно чувствительным периодом для лососевых рыб, которые становятся более доступными для тех, кто ищет рыбу и икру во время миграции и нереста.

Государственная экологическая служба призывает общественность сообщать о возможных нарушениях по телефону 26 338 800 или с помощью мобильного приложения Vides SOS.