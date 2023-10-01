C 1 октября в латвийских водах запрещен вылов лосося и морской форели

В период запрета экологические инспекторы экологической службы будут осуществлять усиленный контроль в реках, где нерестится лосось и форель. Им будут помогать Земессардзе, Пограничная службая, самоуправления и общественные экологические инспекторы. Вдоль рек будут проводиться круглосуточные рейды и осуществляться мониторинг, чтобы не нарушался нерест лосося и морской форели.
Время нереста является особенно чувствительным периодом для лососевых рыб, которые становятся более доступными для тех, кто ищет рыбу и икру во время миграции и нереста.
Государственная экологическая служба призывает общественность сообщать о возможных нарушениях по телефону 26 338 800 или с помощью мобильного приложения Vides SOS.
С 1 октября добыча лосося и морской форели запрещена на всей территории Латвии. Запрет на вылов этой рыбы не распространяется на Рижский залив - на участке от Вецаки до Вайвари, а также на лосося и морскую форель при неспециализированном лове в Бульупе и на участке Даугавы от морского залива до до Рижской ГЭС: эти рыба искусственно размножается в рыбоводных хозяйствах, а естественных нерестилищ в указанных водоемах нет.
Айя Ялинска напоминает, что за одного незаконно пойманного лосося или форель, установлен штраф в размере 715 евро (если она выловлена во внутренних водах) или 429 евро (если выловлена в море). За нарушение также применяется административное наказание.
Максимальный штраф за нарушение правил рыболовства составляет 350 евро, а за нарушение промышленного рыболовства - 700 евро для физического лица, и 4300 евро для юридического лица. Если в результате уголовного правонарушения установлен значительный ущерб, то правонарушителю грозит уголовная ответственность.
Государственная экологическая служба напоминает, что с 1 сентября по 30 ноября в Латвии запрещен вылов ручьевой форели.