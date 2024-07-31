Бывший ведущий Би-би-си признал себя виновным в создании непристойных изображений детей

Среди них было семь изображений категории А (самая серьезная классификация), на двух из которых был изображен ребенок в возрасте от семи до девяти лет.

Как сообщают наши корреспонденты в здании Вестминстерского магистратского суда, когда ему зачитали обвинения, он трижды тихо и спокойно ответил „виновен“.

Обвинение заявило, что с декабря 2020 года Эдвардс общался по WhatsApp со взрослым мужчиной, который отправил ему 377 изображений сексуального характера, из которых 41 были непристойными изображениями детей. По закону, под изображениями могут подразумеваться как видеозаписи, так и фотографии.