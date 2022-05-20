"Мы с пониманием относимся к их решению и благодарим за неизменную поддержку. В стандартах компании будут продолжать использоваться внедренные ими подходы всестороннего анализа, тщательного планирования и моделирования реализуемых проектов, а также принципы долгосрочности и учета интересов наших партнеров на рыночной основе", –– сообщили в "Роснефти".

Вице-президент "Роснефти" Михаил Леонтьев отказался комментировать Би-би-си уход Шредера и Варнига.

Шредер занимал пост канцлера Германии с 1998 по 2005 год. В 2017 году его назначили председателем совета директоров "Роснефти".

После этого назначения Шредер столкнулся с критикой в Германии. В ответ на нее экс-канцлер говорил, что "доверяет" президенту России Владимиру Путину, а их дружба предполагает, что они "высказывают друг другу свою точку зрения и могут критиковать друг друга".

В 2021 году Шредера переизбрали на должность. Тогда же в состав совета директоров нефтяной компании вошла бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, на свадьбу к которой приезжал Путин.

Помимо поста в "Роснефти" у Шредера также есть должность председателя комитета акционеров компании Nord Stream AG, оператора российского "Северного потока-2".

Накануне стало известно, что комитет по бюджету по просьбе правящей коалиции лишил Шредера офиса и сотрудников в Бундестаге. Как писал "Блумберг", это произошло из-за связей Шредера с Россией.

Кроме того, Европарламент поддержал введение санкций против Шредер и Кнайсль, если те не откажутся от своих постов.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер в интервью Welt TV не стал исключать возможность включения Шредера в санкционный список.

"В таких случаях всегда возникает вопрос, действительно ли конкретное лицо укрепляет правление Путина, а также участвует в войне или несет ответственность за нее и связанные с ней преступления, –– сказал министр. –– Вот почему на данный момент я не хочу говорить ни да, ни нет без обсуждения в правительстве".