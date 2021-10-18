"Он был полностью вакцинирован. Мы хотим поблагодарить медицинский персонал Национального медицинского центра Уолтера Рида за заботливое лечение. Мы потеряли замечательного, любящего мужа, отца, дедушку и великого американца", - говорится в сообщении семьи Пауэлла.

Колин Пауэлл служил в армии, воевал во Вьетнаме, где был ранен. Этот опыт позже помог определить его собственную военную и политическую стратегию.

Будучи генералом армии, Пауэлл занимал должность председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США при президенте Джордже Буше-старшем.

В 1991 году под его непосредственным руководством войска возглавляемой США международной коалиции нанесли поражение армии иракского диктатора Саддама Хусейна и освободили захваченный им Кувейт.

В администрации президента Джорджа Буша-младшего Колин Пауэлл занимал пост государственного секретаря. Как политик он имел репутацию умеренного республиканца и прагматика.

Однако впоследствии Пауэлл порвал со своей партией, чтобы поддержать Барака Обаму в 2008 году, и стал доверенным военным советником ряда ведущих американских политиков.

Тем не менее, для многих Пауэлл - это человек, добившийся поддержки для войны в Ираке. Позже он признавал, что выступления в Совете Безопасности ООН, в котором использовались непроверенные данные разведки (впоследствии признанные ложными) стало "пятном" в его послужном списке.

"Это было больно. И тогда, и сейчас", - сказал Пауэлл в интервью ABC News в 2005 году.