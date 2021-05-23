Украина может потерять выходы к Черному и Азовскому морям из-за наступления российских войск на юг и восток страны, заявил экс-глава Генштаба ВС Украины генерал запаса Виктор Муженко. "Первоочередными объектами могут быть Херсонская область, Северо-Крымский канал, вопрос Одессы", - цитирует его РБК в воскресенье, 23 мая.

"Я думаю, вопрос, который касается в первую очередь южных районов, остается актуальным на сегодняшний день, - сказал Муженко, выступая в ток-шоу на украинском телеканале "Апостроф". - Не только южных, но частично и восточных регионов". Муженко руководил Генштабом в 2014-2019 годах.

Напряжение на российско-украинской границе

Ранее, 18 мая, председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич заявил, что численность войск РФ вблизи Украины слегка сократилась, но "там остаются десятки тысяч (российских военнослужащих. - Ред.), а также оружие и техника".

В свою очередь, 16 мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью DW заявил, что не видит "отвода российских войск, адекватного их количеству, сосредоточенному вдоль границы Украины и оккупированных территорий". По его словам, "российские войска в массе своей остались на своих местах", и "угроза не миновала".

Переброска российских войск

Переброска российских войск к границе Украины и на территорию аннексированного Крыма продолжалась в течение апреля. 14 апреля министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что количество российских военных приближается к 110 тысячам. В США оценивали это количество в 80 тысяч, в ЕС - в 100 тысяч человек.

По данным Минобороны Украины, армия страны насчитывает 195 тысяч военнослужащих. 21 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий быстрее призывать резервистов. 23 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу дал приказ о возвращении военных частей, стянутых к границам Украины, в места постоянной дислокации.