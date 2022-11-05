Многочисленные афганские военные и специалисты в сфере безопасности считают, что обученные в США легкие пехотные подразделения, которые почти 20 лет воевали вместе с американскими и другими союзными спецподразделениями, могут помочь России переломить ситуацию на поле боя.

После захвата власти "Талибаном" в стране остались от 20 до 30 тысяч коммандос, удалось эвакуировать лишь несколько сотен старших офицеров. Многие из оставшихся в Афганистане спецназовцев скрываются, чтобы избежать поимки и казни — талибы активно выслеживают бывших сторонников режима.

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Соединенные Штаты потратили почти 90 млрд долларов на создание Афганских национальных сил обороны и безопасности. Хотя эти силы в целом оказались некомпетентными и в считанные недели сдали страну талибам, афганские спецназовцы всегда пользовались уважением, поскольку их обучали сотрудники американских и британских спецподразделений.

Бывший афганский генерал Фарид Ахмади утверждает, что теперь этих людей вербуют для участия в боевых действиях в Украине и Сирии. По его словам, бывшим солдатам предлагают привлекательные финансовые пакеты, и ему даже звонят некоторые бывшие военные и спрашивают его совета, стоит ли вступать в иностранные войска за деньги.

Бывший чиновник, в прошлом сам офицер афганского спецназа, которого цитирует издание Foreign Policy, считает, за вербовкой Россией афганского спецназа стоит ЧВК "Вагнер".

"Говорю вам, вербовщики — это "Вагнер". Они собирают людей со всего мира. Единственная организация, которая вербует иностранные войска [для России], — это "Вагнер", а не их армия. Это не предположение, это общеизвестный факт, — сказал он. — Лучше бы их использовали западные союзники, чтобы воевать вместе с украинцами. Они не хотят воевать за русских; русские — враги. Но что им еще делать?"

В специальном докладе о провале прошлогодней эвакуации, подготовленном для конгресса США, американский конгрессмен Майкл Маккол отмечает, что оставшиеся без работы афганские спецназовцы "потенциально могут представлять риск для безопасности США, если их уговорят или заставят работать с противником, включая международные террористические группы, такие как "Исламское государство" или государственные субъекты, такие как Китай, Россия и Иран".

По некоторым оценкам, до 10 тысяч бывших спецназовцев могут принять приглашение воевать за российскую армию.

"Они готовы работать за 3-4 доллара (3,06-4,09 евро) в день в Пакистане или Иране или за 10 долларов (10,21 евро) в день в Турции, и если "Вагнер" или любая другая спецслужба придет к ним и предложит 1000 долларов (1021 евро), чтобы снова вернуться в строй, они не откажутся, — считает пожелавший остаться анонимным военный аналитик. — А если завербовать одного человека, он может привлечь половину своего старого подразделения, потому что они как братья, и очень скоро у вас будет целый взвод".

В предложениях о вербовке, которые есть у Foreign Policy, используется одна и та же формулировка, что наводит на мысль о централизованной операции.

"Все, кто хотел бы уехать в Россию, где лучше обращение и хорошие ресурсы: пожалуйста, пришлите мне ваше имя, имя отца и ваше воинское звание", — говорится в них.

Получателей просят помочь завербовать других членов их подразделений. Афганское телевидение сообщило, что предложения о вербовке включают получение российского гражданства.

О вербовке в российский "иностранный легион" агентству АР сообщили и некоторые отставные афганские генералы.

По их словам, россияне предлагают бывшим коммандос стабильные выплаты в размере 1500 долларов (1532 евро) в месяц и обещают безопасное убежище для них самих и их семей.

Генерал Абдул Раоф Аргандивал тоже утверждает, что вербовкой занимаются сотрудники "Вагнера".

Другой генерал, Хибатулла Ализай, последний начальник афганской армии до прихода к власти талибов, сказал, что в этой работе им также помогает бывший командир афганского спецназа, который жил в России и знает язык.

"Вы проходите военную подготовку в России в течение двух месяцев, а затем отправляетесь на линию фронта", — говорится в одном текстовом сообщении, которое бывший афганский военный в Иране переправил генералу Аргандивалу.

"Несколько человек уехали, но они полностью потеряли связь со своими семьями и друзьями. Точная статистика неясна", — говорит генерал.

35-летний бывший капитан спецназа, скрывающийся в Афганистане, сказал, что помог нескольким бывшим коллегам связаться с вербовочным бюро в Тегеране.

По его словам, новобранцев переправляли из Афганистана в Иран, а затем в Россию. Что происходит дальше, неясно: "Когда они принимают предложение России, телефоны спецназовцев отключаются. Они действуют очень скрытно", — сказал он.

Неизвестно, сколько афганских спецназовцев, бежавших в Иран, в итоге попали в Россию, но один из них рассказал агентству Associated Press, что общается через WhatsApp примерно с 400 другими спецназовцами, которые рассматривают такие предложения.

По его словам, ему обещали российские визы для него самого, а также для его троих детей и жены, которые все еще находятся в Афганистане. Другим предложили продлить визы в Иране. Он сказал, что ждет, что решат другие участники этой группы в WhatsApp, но полагает, что многие согласятся на сделку.

В то же время Майкл Малрой, отставной офицер ЦРУ, служивший в Афганистане, скептически относится к тому, что россияне смогут убедить многих афганских спецназовцев присоединиться к ним, поскольку большинство из тех, кого он знает, движимы желанием добиться демократии в своей стране, а не быть наемными убийцами.

Однако среди бывших коммандос есть и другие настроения.

"Мы очень разочарованы. В течение 18 лет мы плечом к плечу выполняли опасные задания вместе с американскими, британскими и норвежскими инструкторами. Теперь мне приходится скрываться", — говорит упомянутый выше бывший капитан спецназа.

Он не принял предложение, так как считает Россию врагом Афганистана.

"Мы думали, что они могут создать для нас специальную программу, но никто даже не подумал о нас, — говорит об американцах и их союзниках другой бывший коммандос, также попросивший об анонимности. — Они просто оставили всех нас в руках талибов".

Поскольку многие из афганских спецназовцев не работали непосредственно на американские вооруженные силы, они не имели права на получение специальных виз, с которыми могли бы покинуть страну после захвата власти талибами.