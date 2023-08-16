Бывшие украинские военнопленные рассказали о пытках в российском СИЗО

В беседе с Би-би-си более десятка бывших военнопленных, освобожденных в рамках обмена, сообщили подробности систематического физического и психологического насилия во время нахождения в следственном изоляторе №2 в Таганроге.

Подобное обращение может рассматриваться как серьезное нарушение международного гуманитарного права.

Корреспондент Би-би-си Хьюго Бачега побеседовал с дюжиной бывших военнопленных, и все они описывают ситуацию в таганрогском СИЗО примерно одинаково. По рассказам бывших пленных, мужчин и женщин в Таганроге неоднократно избивали, в том числе били по почкам и грудной клетке, а также били электрическим током во время ежедневных проверок и допросов.

Украинцы рассказали, что российские охранники постоянно угрожают заключенным и запугивают их, некоторые из них дали ложные признания, которые якобы были использованы в качестве улик против них на судебных процессах