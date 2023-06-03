Согласно результатам расследования немецкого телеканала ZDF и еженедельника Der Spiegel, бывшие офицеры вооруженных сил Германии (бундесвера) на протяжении многих лет занимаются обучением летчиков-истребителей в Китае. По всей вероятности, в ходе проводимых ими тренингов отрабатываются, в том числе, сценарии нападения, указывается в материалах, опубликованных на сайте изданий в пятницу, 2 июня.

По данным Der Spiegel, ведомства безопасности Германии считают очень вероятным, что бывшие солдаты изменяют своему военному опыту и отрабатывают с китайцами различные варианты атак, в том числе нападение на Тайвань. Нанимая немецких военных пилотов, руководство КНР стремится выяснить слабые стороны западных истребителей, отмечают издания.

Высокие зарплаты переводились через подставные фирмы на Сейшелах

При этом двое бывших немецких военнослужащих до выхода на пенсию тренировали пилотов многоцелевых истребителей Eurofighter, еще один немец ранее был пилотом боевого самолета Tornado, указывается далее. Как минимум один из них жил и работал в Цицикаре, городе на северо-востоке КНР, в котором находится важная база ВВС Китая с истребителями Shenyang J-11, сообщает ZDF.

Летчики-истребители в бундесвере, как правило, выходят на пенсию в 41 год - в этом возрасте начинается замедление рефлексов и снижение остроты зрения, многие из них затем занимаются другими видами деятельности. Бывшие немецкие офицеры в Китае получали за свою работу инструкторами зарплату "во многих случаях через фиктивные компании на Сейшелах", при этом речь шла о крупных суммах, сообщает ZDF. По данным Der Spiegel, один из офицеров зарабатывал несколько сотен тысяч евро в год. Это зарплаты, "которые получают только профессиональные спортсмены или топ-менеджеры концернов", отмечается далее.

Минобороны ФРГ проведет проверку

Один из пилотов в ответ на запрос журналистов отверг обвинения в свой адрес, несколько других оставили просьбы о комментариях без ответа. Министерство обороны ФРГ подтвердило обоим СМИ проведение совместных расследований немецких и зарубежных спецслужб, которые идут уже продолжительное время.

Глава оборонного ведомства Борис Писториус (Boris Pistorius), комментируя полученную журналистами информацию, пообещал проверить каждый отдельный случай. "Мы последовательно это проведем и за все нарушения будут наказания", - указал министр. По его словам, после окончания срока службы бывшим военнослужащим разрешено заниматься другой деятельностью, но в рамках закона. "В законе о солдатах есть четкие правила о том, что солдату разрешено делать после окончания срока службы и что нет, а также о чем он должен отчитываться", - добавил Писториус.