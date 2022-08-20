Бывшей Gazprom Germania нужны миллиарды для замены газа из России

Немецкой компании Securing Energy for Europe GmbH (SEFE) - бывшей "дочке" российского "Газпрома" Gazprom Germania GmbH - несмотря на масштабную помощь со стороны германского государства не хватает миллиардов для того, чтобы оставаться на плаву и заменить недопоставленный российский газ, заявил глава SEFE Эгберт Лэге (Egbert Laege) в интервью изданию Der Spiegel в пятницу, 19 августа.

"Поставки газа уже уменьшились. С санкциями (против России из-за войны в Украине - Ред.) мы тогда потеряли все: и трубопроводный газ, и сжиженный природный газ. Согласно нынешнему состоянию, для поддержания ликвидности компании необходимо чуть более 4 млрд евро, а для обеспечения замены непоставленного российского газа - чуть более 5 млрд", - сказал он.

Потребность в дополнительной госпомощи

Глава SEFE не исключил, что компании потребуется больше государственной помощи, так как закупочные цены на газ стали выше, чем рассчитывалось изначально. "Так что обеспечение поставок, что является нашей главной целью, вероятно, будет стоить больше, чем мы думали", - констатировал он.

SEFE надеется получить дополнительную помощь от государства после того, как в Германии с 1 октября начнет действовать наценка на газ. Ранее немецкий государственный банк Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) уже выделил SEFE рекордную сумму в 9,8 млрд евро.

"Газпром" перестал контролировать свою немецкую "дочку" с 1 апреля. После этого Gazprom Germania была передана под управление Федеральному сетевому агентству.