Бюджетный кризис в Германии: откуда он взялся и как может разрешиться

Роберт Хабек, который также занимает пост министра экономики страны, на этой неделе должен был быть в Дубае на саммите СОР28, но вместо этого остался в Берлине, где партнеры по правящей коалиции горячо спорят по поводу чрезвычайного соглашения по бюджету на следующий год.

Кризис разразился 15 ноября, когда Конституционный суд Германии объявил бюджет правительства незаконным в связи с тем, что он нарушает немецкие законы, запрещающие властям брать на себя новые долги.

В результате в бюджете страны образовалась дыра в десятки миллиардов евро.

Теперь у правительства есть всего несколько дней, чтобы найти решение, если оно хочет принять национальный бюджет на 2024 год до 1 января без экстренных заседаний.

В среду кабинет министров Германии собирается в последний раз в этом году. Пересмотренный бюджет должен быть представлен парламенту на следующей неделе, на последних заседаниях перед Рождеством.