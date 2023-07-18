"Быстрые результаты получить невозможно", - командующий Сухопутными войсками ВСУ

"Мы хотим получать очень быстрые результаты, но в нашей реальности это фактически невозможно", — признался генерал Сырский в интервью корреспонденту Би-би-си Джонатану Билу.

Мы встретились с генералом Сырским в засекреченном месте, где находился его передвижной командный пост — специально оборудованный автомобиль, на котором он приезжает на позиции и откуда следит за ходом боевых действий.

Машина вооружена крупнокалиберным пулеметом, а внутри имеется большой экран, на который в режиме реального времени поступают картинки с сотен беспилотников, барражирующих над полем боя.

Мы вместе наблюдаем за перепаханными снарядами полями под Бахмутом, где украинские войска пытаются отвоевать занятые противником территории, и я спрашиваю генерала, ставит ли он задачу отбить город. "Да, конечно, — отвечает он с улыбкой. — Я пытаюсь это сделать".

При этом Сырский признает, что через месяц с лишним после начала долгожданного наступления сразу на многих фронтах оно идет не так быстро, как надеялись многие.