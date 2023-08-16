"Был министром в России, стал дальнобойщиком в США"

Эмиграция в США и работа дальнобойщиком



"Я стал получать сигналы, что мне небезопасно оставаться в России, а когда в октябре 2022-го пришли из военкомата вручить повестку по моему адресу регистрации, мне уже ничего не оставалось делать. Хотя я по возрасту, в принципе, не то чтобы подходил. Я понял, что это сигнал из республики, где я работал. И это просто способ избавиться от неугодных людей. Мне повезло в предыдущих двух преследованиях, но в этот раз я понимал, что мне не отбиться. Мне ничего не оставалось делать, как покинуть страну", - рассказал он.