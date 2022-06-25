"Собеседник Гиффай выглядел, как Кличко, первая четверть часа разговора не вызвала никаких подозрений", - сообщила пресс-секретарь берлинского Сената Лиза Фрерикс.

Предполагаемый Кличко "поинтересовался, как мы справляемся с большим числом украинских беженцев, сколько их у нас, это был абсолютно нормальный разговор, как мы и ожидали", но затем были затронуты темы, которые вызвали у Гиффай подозрение, сказала Фрерикс.

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"В какой-то момент наш собеседник сослался на некий разговор с послом Украины в ФРГ Андреем Мельником и поинтересовался, как мы относимся к тому, что столь многие украинцы и украинки пытаются обманным путем заполучить социальные выплаты в Берлине", - продолжила пресс-секретарь.

"Он также попросил, чтобы германские власти помогли вернуть в Украину молодых мужчин, чтобы отправить их на фронт. А последняя тема вызвала уже полное недоумение: он поинтересовался, не можем ли мы оказать Киеву консультативную помощь в проведении гей-парада. Это показалось более чем странным, учитывая, что в Украине сейчас идет война", - отметила Лиза Фрерикс. После этого видеосвязь оборвалась.

Канцелярия берлинского Сената полагает, что Гиффай стала жертвой цифровой манипуляции. "Судя по всему, мы столкнулись с дипфейком (deep fake, исключительно реалистичной цифровой подделкой) Не было никаких признаков того, что это ненастоящий человек. Перед нами сидел кто-то, кто выглядел и двигался точно так же, как Кличко", - заявила Фрерикс.

Посол Украины Андрей Мельник подтвердил, что собеседником Гиффай не был Кличко. Расследованием инцидента занимается полиция Берлина.

С мнимым Кличко в тот же день побеседовал по видеосвязи и мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда, однако он почти сразу заподозрил неладное и прервал разговор.