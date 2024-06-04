Бундесвер закупит у Rheinmetall еще 200 тысяч артснарядов

Такие снаряды предназначены преимущественно для самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000. Заказ будет оформлен так, чтобы обеспечить производство боеприпасов в самой Германии. Rheinmetall в настоящее время строит новый завод в городе Унтерлюс в федеральной земле Нижняя Саксония.

Восполнение дефицита снарядов в бундесвере

С помощью нового заказа у Rheinmetall министерство обороны собирается восполнить нехватку боеприпасов в арсенале бундесвера. Новый завод в Унтерлюсе сделает Германию более независимой от глобальных цепочек поставок. "Отечественная производственная линия отвечает нашим интересам в сфере безопасности", - подчеркивается в письме Минобороны ФРГ.