Это правительство сменит кабинет Ангелы Меркель, которая четыре раза приводила свою партию, Христианско-демократический союз, к победе на выборах.

В последних выборах бундестага в конце сентября Меркель не участвовала. Еще три года назад она объявила, что в 2021-м уйдет на покой — и ее партия проиграла.

В итоге Меркель прослужила канцлером Германии 16 лет и 15 дней. Если бы переговоры о новой коалиции затянулись еще всего на 12 дней, она обошла бы Гельмута Коля и стала бы вторым по длительности службы канцлером Германии после Отто фон Бисмарка.

Первое место на выборах заняли партнеры ХДС в последнем правительстве, социалисты во главе с Олафом Шольцем, и они решили создать новую правительственную коалицию с зелеными и праволиберальной Партией свободных демократов. Эту коалицию в Германии называют "светофором" (Ampel-Koalition) — по цветам символики трех партий.

О программе нового правительства участники коалиции договорились лишь к концу ноября, и 4-6 декабря три партии одна за другой одобрили это коалиционное соглашение: социалисты и свободные демократы — на партийных конференциях, а зеленые — общим заочным голосованием всех членов партии. Во вторник соглашение окончательно подписали, и все было готово к утверждению нового правительства Олафа Шольца бундестагом.

Решительная Анналена



Пост министра иностранных дел в этом правительстве займет сопредседательница Партии зеленых 41-летняя Анналена Бербок. Она одновременно станет и первой женщиной на этом посту, и самым молодым министВ то время как социалист Олаф Шольц высказывается на темы внешней политики осторожно и округло, Бербок и до выборов, будучи в оппозиции, и после них довольно резко критиковала Москву и решительно высказывалась о противостоянии с Китаем.

Зеленые вообще обещают строить внешнюю политику, основываясь на европейских ценностях и защите гражданских свобод и прав человека.

"Этот шаг еще больше отдалит Россию от европейского канона ценностей, — сказала Бербок, комментируя в ноябре для агентства DPA репрессии российских властей против общества "Мемориал". — Мы решительно против репрессий в отношении "Мемориала" и того, что деятельность гражданских активистов объявляют преступной".

Будучи в оппозиции, Бербок призывала правительство немедленно остановить строительство второй очереди российского газопровода "Северный поток" (в том числе — в ответ на отравление Алексея Навального), а теперь, когда он уже построен, призывает не вводить его в действие.

Но социалисты проект "Северный поток — 2" поддерживают, и немецкие обозреватели особо отмечают, что этот больной вопрос совершенно не упомянут в коалиционном договоре: стороны "согласились не соглашаться", пока идет проверка соответствия проекта европейским законам, и газ все равно еще не поставляется.ром иностранных дел в истории Германии.

Бербок готова бороться и с Китаем, с которым предыдущим правительствам Германии гораздо больше нравилось торговать, время от времени мягко чем-нибудь попрекая.

"Мы, европейцы, не должны себя принижать. Мы — один из крупнейших рынков в мире, и Китай очень заинтересован в европейском рынке. Если мы закроем рынок для товаров из таких регионов, как Синьцзян, где принудительный труд — это обычная практика, это будет большой проблемой для такой страны-экспортера, как Китай", — сказала Бербок в интервью берлинской газете Tageszeitung.

"Такой тон был немыслим в правительстве Меркель. Уходящий канцлер сыграла важнейшую роль в заключении спорного договора об инвестициях между ЕС и Китаем, который сейчас поставлен на паузу", — заметил по этому поводу журнал Focus в статье, в заголовке которой Анналена Бербок названа "воином холодной войны".

Что сможет канцлер



Какой внешняя политика Германии будет в делах, а не заявлениях — зависит, по мнению немецких обозревателей, от того, насколько канцлер-социалист Шольц сможет и захочет ограничить свободу действий Анналены Бербок. При Ангеле Меркель, отмечают они, внешняя политика формировалась в аппарате канцлера, а министр иностранных дел (последним был социалист Хайко Маас) выступал, скорее, исполнителем.

Во всяком случае, партии в новом правительстве согласились, и записали это в коалиционное соглашение, что их приоритет во внешней политике — координация действий всего Евросоюза.

Влияние зеленых на внешнюю политику Германии, как полагают некоторые комментаторы, будет тем сильнее, что пост министра экономики и климата получит второй сопредседатель партии Роберт Хабек, а экономические связи — мощный внешнеполитический инструмент Германии, крупнейшего экспортера Европы.

Социалисты в новом кабинете заняли восемь мест, включая пост канцлера (Шольц) и министра внутренних дел (Нэнси Фезер), а зеленые и "свободные демократы" получили по четыре портфеля. Лидер "свободных демократов" Кристиан Линднер стал министром финансов.

В обстановке пандемии немецкая пресса особо отмечает еще одно лицо в новом правительстве: министром здравоохранения стал специалист по организации здравоохранения и эпидемиологии, бывший директор Института экономики здравоохранения и клинической эпидемиологии Карл Лаутербах.

Профессор Лаутербах — сторонник жестких ограничений ради победы над коронавирусом.