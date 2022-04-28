Бундестаг проголосовал за поставку тяжелых вооружений Украине

Бундестаг в четверг, 28 апреля, подавляющим большинством голосов поддержал совместную инициативу депутатов от правящих партий и оппозиционного блока ХДС/ХСС о поставках тяжелых вооружений Украине, обороняющейся от российской агрессии. В постановлении, принятом голосами 586 депутатов, бундестаг призвал правительство ФРГ "продолжить и, по возможности, ускорить поставку Украине необходимой ей техники и при этом расширить передачу этой стране тяжелых и сложных систем вооружений в рамках круговых поставок".

В то же время в документе подчеркивается, что передача этой техники Украине не должна привести к подрыву обороноспособности самой Германии. Против инициативы проголосовали 100 парламентариев и еще семеро воздержались.

Поддержка санкций против России

Депутаты решительно поддержали уже принятые правительством ФРГ меры, включая введение санкций против России, помощь в расследовании предполагаемых военных преступлений в Украине и перестройку инфраструктуры в Германии с целью избавиться от зависимости от России в сфере поставки энергоносителей.

"Германский бундестаг самым резким образом осуждает жестокую агрессивную войну России против Украины. Россия своими действиями грубейше нарушила нормы международного и гуманитарного права и пытается окончательно разрушить европейский миропорядок", - говорится в принятом бундестагом документе.

Дебаты в бундестаге

В преддверии голосования лидер фракции ХДС Фридрих Мерц (Friedrich Merz) обрушился с критикой на канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz), заявив, что тот на протяжении многих недель колебался и уклонялся от поставок вооружений Украине. Председатель Социал-демократической партии Германии (партии Шольца) Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil) в ответ обвинил Мерца в желании "профилировать в политических целях".

Представители "зеленых" подчеркнули, что Украина имеет "неограниченное право на самооборону", и Германия, не желая становиться стороной конфликта, не может оставлять Украину беззащитной перед российской агрессией. Свободные демократы также поддержали поставки вооружений Украине - как прямые, так и непрямые.

В то же время глава фракции правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла (Tino Chrupalla) назвал совместную депутатскую инициативу по поставкам тяжелых вооружений Украине "заявлением о вступлении в войну". Он подчеркнул, что Германия не находится в состоянии войны с Россией, большинство немцев, по его словам, также не желают этого и в интересах Германии поддерживать добрые отношения и с Украиной, и с Россией.