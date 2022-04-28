aA
В поддержку совместной депутатской инициативы высказалось подавляющее большинство парламентариев. Они указали, что поставки вооружений Украине не должны подорвать обороноспособность самой Германии.
Бундестаг проголосовал за поставку тяжелых вооружений Украине
© AP / Scanpix

Бундестаг в четверг, 28 апреля, подавляющим большинством голосов поддержал совместную инициативу депутатов от правящих партий и оппозиционного блока ХДС/ХСС о поставках тяжелых вооружений Украине, обороняющейся от российской агрессии. В постановлении, принятом голосами 586 депутатов, бундестаг призвал правительство ФРГ "продолжить и, по возможности, ускорить поставку Украине необходимой ей техники и при этом расширить передачу этой стране тяжелых и сложных систем вооружений в рамках круговых поставок".

Статьи по теме:
Тяжелые вооружения для Украины: какие страны что поставляют
Спикер парламента: Германия не намерена возвращаться к обычным отношениям с Россией

В то же время в документе подчеркивается, что передача этой техники Украине не должна привести к подрыву обороноспособности самой Германии. Против инициативы проголосовали 100 парламентариев и еще семеро воздержались.

Поддержка санкций против России

Депутаты решительно поддержали уже принятые правительством ФРГ меры, включая введение санкций против России, помощь в расследовании предполагаемых военных преступлений в Украине и перестройку инфраструктуры в Германии с целью избавиться от зависимости от России в сфере поставки энергоносителей.

"Германский бундестаг самым резким образом осуждает жестокую агрессивную войну России против Украины. Россия своими действиями грубейше нарушила нормы международного и гуманитарного права и пытается окончательно разрушить европейский миропорядок", - говорится в принятом бундестагом документе.

Дебаты в бундестаге

В преддверии голосования лидер фракции ХДС Фридрих Мерц (Friedrich Merz) обрушился с критикой на канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz), заявив, что тот на протяжении многих недель колебался и уклонялся от поставок вооружений Украине. Председатель Социал-демократической партии Германии (партии Шольца) Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil) в ответ обвинил Мерца в желании "профилировать в политических целях".

Представители "зеленых" подчеркнули, что Украина имеет "неограниченное право на самооборону", и Германия, не желая становиться стороной конфликта, не может оставлять Украину беззащитной перед российской агрессией. Свободные демократы также поддержали поставки вооружений Украине - как прямые, так и непрямые.

В то же время глава фракции правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла (Tino Chrupalla) назвал совместную депутатскую инициативу по поставкам тяжелых вооружений Украине "заявлением о вступлении в войну". Он подчеркнул, что Германия не находится в состоянии войны с Россией, большинство немцев, по его словам, также не желают этого и в интересах Германии поддерживать добрые отношения и с Украиной, и с Россией.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

"Историческая" встреча в Рамштайне стран-партнеров Украины

26 апреля 2022 года, вероятно, положило начало новой...

Ландсбергис: с каждым поражением мы будем слышать все больше угроз от России

С каждым поражением Кремля в Украине угроз от России...

Спикер Сейма: ответ Европы на нападение РФ будет зависеть от лидерства Берлина

Ответ Европы России по поводу войны против Украины...

TOP новостей

Больше половины жителей Литвы считают себя средним классом

Больше половины жителей Литвы считают себя средним...

Спецэфир Delfi: чеченская диаспора и "кадыровцы" на войне в Украине, линия раздела - фронт

Чеченские батальоны одними из первых оказали Украине...

"Литовские железные дороги" планируют уволить около 2000 работников

Находящаяся в госуправлении группа литовских...

В Литве с июня увеличится средняя пенсия по старости

Поскольку власти страны хотят смягчить быстрый рост...

Находящиеся в Паланге украинцы могут остаться без крова

Несколько сот украинцев, которые находятся в Паланге ,...