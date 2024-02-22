Бундестаг отклонил резолюцию о поставке Украине ракет Taurus

В выдвинутом оппозиционным консервативным блоком ХДС/ХСС проекте резолюции за "подлинные перемены в германской внешней политике и политике безопасности" содержался призыв к "незамедлительным поставкам запрошенных и имеющихся в Германии оружейных систем", включая крылатые ракеты Taurus.

Проект альтернативной резолюции

В другом проекте резолюции, представленном депутатами от правящей "светофорной" коалиции в составе социал-демократов, "зеленых" и свободных демократов, правительство Германии тоже призывают к поставке Украине "дополнительно необходимых более дальнобойных оружейных систем", но ракеты Taurus в нем не упоминаются.

Этот документ был одобрен бундестагом, в его поддержку высказались 382 депутата, против проголосовали 284 парламентария, еще двое воздержались.