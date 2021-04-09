Букингемский дворец объявил о кончине принца Филиппа,...

Принц Филипп женился на принцессе Елизавете в 1947 году, за пять лет до того, как она стала королевой. Он был принцем-консортом дольше всех в истории Соединенного Королевства.У супругов четверо детей, восемь внуков и 10 правнуков.
В заявлении Букингемского дворца говорится: "Ее Величество Королева с глубоким сожалением объявила о смерти своего любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке".
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