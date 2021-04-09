aA
Букингемский дворец объявил о кончине принца Филиппа, герцога Эдинбургского, супруга королевы Елизаветы II.
Karalienė Elžbieta II ir jos vyras princas Philipas
Karalienė Elžbieta II ir jos vyras princas Philipas
© Vida Press

Принц Филипп женился на принцессе Елизавете в 1947 году, за пять лет до того, как она стала королевой. Он был принцем-консортом дольше всех в истории Соединенного Королевства.У супругов четверо детей, восемь внуков и 10 правнуков.

В заявлении Букингемского дворца говорится: "Ее Величество Королева с глубоким сожалением объявила о смерти своего любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

bbcrussian.com
Статьи по теме:

Супруг королевы Великобритании герцог Эдинбургский выписался из больницы. Он провел там почти месяц

Принц Филипп, 99-летний супруг королевы Елизаветы II,...

TOP новостей

В Литве фиксируют скачок смертности на дому: врачи предупреждают, к каким симптомам отнестись серьезно (86)

В прошлом году в Литве был зафиксирован самый высокий...

День в Шальчининкай: вопросы о любви и нелюбви к вакцинам без простых ответов (45)

С началом прививок от коронавируса Шальчининкайский...

Arūnas Dulkys, Ingrida Šimonytė Vilija Blinkevičiūtė

Европарламентарий раскритиковала правительство Шимоните: такого беспорядка еще не было, министры – как с Луны (31)

Европарламентарий социал-демократ Вилия Блинкявичюте...

Тесты на коронавирус в Литве можно найти и в некоторых аптеках (8)

Жители Литвы могут сами провериться, нет ли у них...

Руководство Литвы выразило соболезнования в связи с кончиной принца Филиппа (3)

Президент Литвы Гитанас Науседа и председатель Сейма...