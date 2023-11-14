Будапешт вновь заблокировал помощь Украине в размере 500 миллионов евро

Об этом сообщил европейский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк, написавший в сети Х: "Еще одна дискуссия по Украине сегодня в Брюсселе между 27 министрами иностранных дел ЕС. И всё ещё блокирование 8-го транша (500 миллионов) военной помощи ЕС для Украины".
"Группа ОТП" (OTP Group) входит в Банковскую ассоциацию стран Центральной и Восточной Европы. В 2015—2019 годах под руководством "Группы ОТП" в России действовал Touch Bank — розничный онлайн банк, предоставлявший финансовые услуги через интернет, мобильный телефон и другие каналы коммуникации.
Национальное агентство по предотвращению коррупции правительства Украины внесло "ОТП Банк" в перечень "Международные спонсоры войны".