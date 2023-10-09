Буданов: украинский спецназ трижды пытался высадиться у Запорожской АЭС, но был вынужден отступить

По его словам, в ходе первой подобной операции спецназ ГУР пересек Каховское водохранилище на лодках и высадился на левом берегу Днепра. Там военные должны были создать плацдарм для дальнейшего освобождения Энергодара, но не смогли закрепиться из-за недостаточной поддержки артиллерии. Под давлением российских войск украинцы покинули территорию рядом с АЭС.

Впоследствии, заявил Буданов, ГУР предприняло еще две попытки высадки, в последней из них принимали участие несколько сотен военных, в том числе бойцы Интернационального легиона. Войска РФ подвели к берегу тяжелую технику, из-за чего десант был вынужден отступить, утверждает глава украинской разведки.