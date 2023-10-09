Буданов: украинский спецназ трижды пытался высадиться у Запорожской АЭС, но был вынужден отступить

 
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ФОТО: Reuters / Scanpix

Украинские военные с августа 2022 года трижды пытались создать плацдарм у Запорожской АЭС для последующего освобождения атомной станции и находящегося рядом города Энергодара, рассказал в интервью изданию New Voice начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, в ходе первой подобной операции спецназ ГУР пересек Каховское водохранилище на лодках и высадился на левом берегу Днепра. Там военные должны были создать плацдарм для дальнейшего освобождения Энергодара, но не смогли закрепиться из-за недостаточной поддержки артиллерии. Под давлением российских войск украинцы покинули территорию рядом с АЭС.

Впоследствии, заявил Буданов, ГУР предприняло еще две попытки высадки, в последней из них принимали участие несколько сотен военных, в том числе бойцы Интернационального легиона. Войска РФ подвели к берегу тяжелую технику, из-за чего десант был вынужден отступить, утверждает глава украинской разведки.

Минобороны РФ и назначенные Кремлем власти оккупированной части Запорожской области неоднократно сообщали о попытках украинских военных освободить Запорожскую АЭС и Энергодар. Утверждалось, что соединения ВСУ несли при этом тяжелые потери, независимого подтверждения этой информации нет.

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