Брюссель: Украина имеет право бить по врагу везде

В рамках своего законного права на самооборону Украина имеет право наносить удары по врагу „везде, где сочтет нужным, - как на своей территории, так и на территории врага“, заявил официальный представитель внешнеполитической службы Европейского Союза Петер Стано в четверг, 8 августа, на брифинге в Брюсселе.

По его словам, позиция ЕС заключается в том, что Украина подвергается незаконной агрессии и поэтому ведет законную оборонительную войну. „На основании международного права Украина имеет право на самооборону, и это право на самооборону включает в себя также нанесение ударов по врагу на его территории“, - указал Стано, отвечая на вопрос о боевых действиях ВСУ в Курской области.