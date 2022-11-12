Брюссель одобрил национализацию немецкой "дочки" "Газпрома"

Еврокомиссия одобрила национализацию немецкой дочерней компании российского "Газпрома" Gazprom Germania. Регулятор в Брюсселе в субботу одобрил выделение для нее дотаций на сумму в 225,6 млн евро. Это позволит правительству ФРГ полностью взять под контроль эту компанию, которая ныне называется Security Energy for Europe (Sefe) и находится в доверительном управлении у Федерального агентства по сетям.

Как указали в Еврокомиссии, деньги выделены в рамках кризисного механизма, позволяющего компаниям, страдающим от последствий энергетического кризиса, получать дотации в случае нехватки частного капитала. Компания Sefe - бывшая Gazprom Germania - понесла крупные убытки после российского вторжения в Украину. Эта фирма, на долю которой приходится 14 процентов немецкого рынка газоснабжения и 28 процентов газовых хранилищ в Германии, является системообразующей.

После нападения России на Украину российский государственный концерн-монополист "Газпром" сообщил, что больше не владеет немецкой Gazprom Germania. Он передал актив малоизвестной компании, чтобы вывести ее из-под санкций. Власти ФРГ в свою очередь в начале апреля назначила Федеральное агентство по сетям (BNetzA) доверительным управляющим компании, чтобы обезопасить снабжение страны газом. В Кремле в ответ на этот шаг ввели санкции против бывшей "дочки" "Газпрома", запретив совершать с ней сделки. В середине июля федеральное правительство выделило компании Sefe многомиллиардную сумму, чтобы предотвратить ее банкротство.