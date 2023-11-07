Брюссель готов к переговорам с Киевом и Кишинёвом по вступлению в ЕС

По сведениям журналиста, Грузия в ближайшее время получит статус кандидата с условиями для перехода к следующему шагу.

Йозвяк ссылается на встречу глав офисов еврокомиссаров, представляющих все 27 государств-членов ЕС. В понедельник они обсуждали вопросы расширения блока. "Переговоры продолжатся завтра по финальным деталям, но основные предпосылки ясны", - отмечает Йозвяк.



Киев подал заявку на членство в ЕС спустя всего несколько дней после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. Спустя несколько месяцев Украина получила статус кандидата на вступление. Это расценивается как важный сигнал поддержки со стороны Брюсселя.