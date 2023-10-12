Брюссель бьет тревогу по поводу старения населения ЕС

"В Нидерландах основной проблемой является жилищное строительство и плотность населения, а в некоторых регионах Испании - сокращение численности населения. Италию беспокоит снижение рождаемости и старение населения. Греция является страной-членом ЕС с наиболее быстрыми темпами старения населения. Хорватия борется с утечкой молодых мозгов".

Согласно докладу, численность населения ЕС, которая в начале этого года составляла чуть более 448 млн человек достигнет своего пика около 2026 года. Затем она будет постепенно сокращаться, потеряв к 2100 году 57,4 млн человек трудоспособного возраста. Еще более тревожным является тот факт, что коэффициент зависимости - отношение числа пожилых людей к числу людей трудоспособного возраста - вырастет с 33% сегодня до 60% к концу века.